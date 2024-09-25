Adana Şehir Hastanesi’nin ilk tüp bebeği dünyaya geldi

Adana'da 3 yıldır anne olmanın hayalini kuran, Büşra Kavak (20), doğal yollardan gebe kalamayınca; tüp bebek yöntemine başvurdu. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 9 ay önce kurulan Tüp Bebek Merkezi'ne ilk başvuran anne adaylarından biri olan Kavak, ilk denemesinde hamile kaldı. 9 ay süren zorlu bir sürecin ardından, Büşra Kavak, 19 Ağustos'ta 50 santimetre boyunda; 3 kilo 420 gram ağırlığında olan erkek bebeğini dünyaya getirdi. Büşra ve Şehmuz Kavak çifti, bebeklerine de doktorları Doç. Dr. Sefa Arlıer'in ismini verdi.

Bebeğini kucağına alan anne Büşra Kavak, "Zorlu bir tedavi süreci geçirdim ama Sefa hocamız hep yanımızdaydı. İlk tüp bebek denememiz başarılı oldu. Şu anda tarifi zor bir duygu içerisindeyim ve çok mutluyum. Oğluma doktorumun adını severek verdik. Sefa'mız geldi. Bebeğim gayet sağlıklı. Bu yönteme başvururken, hiç endişem yoktu çünkü bir gün mutlaka anne olacağımı biliyordum. Çok mutluyum" diye konuştu.

Kavak çiftinin bebeklerine adını verdiği Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Sefa Arlıer ise, "30 yıllık hekimim ve 500'e yakın anne, bebeğine benim ismimi verdi. Bu da hastaya olan ilgimiz, sevgimiz ve yaptığımız tedavinin ne kadar güzel olduğunu gösteriyor. Herkes için gurur kaynağı; beni de çok mutlu etti. Hasta güvenip sevmese doktorun adını vermez. Bu, Anadolu'da bizim kültürümüzde oldukça yaygın. Hem hekime, hem tedavideki kişilere verilen değeri de gösteriyor" şeklinde konuştu.