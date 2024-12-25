Adana Tokat Arası Kaç Km? Tokat Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Adana Tokat arası kaç km olduğunu bilmek yola çıkmadan evvel hazırlık yapmak, varış süresi hakkında bilgi edinmek için faydalı olacaktır. Özellikle tercih edilen vasıta türlerine göre yol süresi ve mesafesine dair bilgiler araştırmaktadır. Bu hususta en çok Tokat Adana arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularına yanıt aranmaktadır.

Tokat Adana Arası Kaç Kilometre?



Karadeniz Bölgesinin en güney iç kesiminde yer alan Tokat ili ile Akdeniz Bölgesinde yer alan Adana illeri arası karayolu mesafesi Ankara-Tarsus/O-21 otoyolu üzerinden 567, D815 otoyolu üzerinden 528, O-52/E90 otoyolu üzerinden ise 581 kilometredir. Halk arasında kuş uçuşu olarak bilinen direkt mesafe ise yaklaşık 385 kilometredir.

Tokat Adana Arası Kaç Saat Sürer?

Adana ve Tokat arası yol süresi tercih edilen ulaşım vasıtası türüne göre değişkenlik gösterebilir. Özel araçla Tokat Adana arası yol mesafesi en fazla 6 buçuk en az 5 buçuk saat sürmektedir. Şehirler arası otobüsle ise güzergah durakları ve molalar eklendiği için Adana Tokat arası yaklaşık 7-8 sürmektedir. Hava yolunu tercih edenler ise aktarma süresine bağlı olacaktır çünkü iki şehir arasında direkt uçuş bulunmamaktadır.