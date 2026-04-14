Adana Valiliğinden ’Ceyhan Nehri’nde su taşkını’ uyarısı

Giriş Tarihi: 14.04.2026 19:18

Adana Valiliği, Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü’nün önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar nedeniyle Osmaniye’deki Aslantaş Barajı’nda kontrollü su tahliyesi yapacağını, Ceyhan Nehri’nde su taşkınları olabileceğini duyurdu.

İHA
Valilikten yapılan açıklamada, barajın işletme esasları doğrultusunda gerçekleştirilecek tahliye işlemleri süresince Ceyhan Nehri'nin su seviyesinde artış yaşanmasının beklendiği belirtildi. Bu kapsamda nehir yatağı ve çevresinde bulunan yerleşim alanları, tarım arazileri ve iş yerlerinde gerekli tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekildi.


Açıklamada ayrıca, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından nehir yatağına yaklaşmamaları, su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

