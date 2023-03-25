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Giriş Tarihi: 25.3.2023 17:42 Son Güncelleme: 25.3.2023 18:00

Adana Valiliği'nden 'darp' haberlerine yalanlama

Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin emrindeki 3. Sınıf Emniyet Müdürü Metehan Muvaffak Yıldız’ı darp ettiği haberlerinini gerçeği yansıtmadığı belirtildi

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adana Valiliği’nden ’darp’ haberlerine yalanlama

Adana Valiliği İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin bazı basın yayın organlarında "İl emniyet müdüründen emrindeki emniyet müdürüne tekme tokat dayak" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığı yönünde açıklama yaptı.

BORÇ PARA ALIP ÖDEMEMEK

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu haberde bahsi geçen, ilimizde Hassas Şube Müdürü olarak görev yapan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Metehan Muvaffak Yıldız'ın 42 ay kıdem cezası, maaş cezası, uyarma ve kınama cezaları bulunmakta olup bunların yanında borç para alıp ödememekten cezası da bulunmaktadır" denildi.

GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

Yıldız'ın önceki görev yeri olan Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünce de astlarından borç almak sebebiyle soruşturması devam ettiği ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İl Emniyet Müdürlüğümüzde de 14.03.2023 tarihinde aynı şekilde astlarından borç para aldığı yönündeki duyumlar üzerine kendisi İl Emniyet Müdürünün makamına çağrılarak sözlü ve yazılı olarak uyarılmıştır. Uyarılara rağmen 23.03.2023 tarihinde toplamda 6 personelinden borç ve hediye aldığı ve borçlarını ödemediği yönünde yazılı müracaat gelmesi üzerine tekrar İl Emniyet Müdürünce sözlü olarak ikaz edilmiş ve hakkında adli-idari yasal işlem başlatılmıştır. Söz konusu haberde ifade edilen hususlar gerçeği yansıtmamaktadır."

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Adana Valiliği'nden 'darp' haberlerine yalanlama
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