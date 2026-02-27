Adana Valisi Mustafa Yavuz koruyucu aileler ve çocukları ile iftarda buluştu

Adana'da Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) tarafından koruyucu aileler ve çocukları onuruna 18. Geleneksel İftar Programı düzenlendi. Programda konuşma yapan Adana Valisi Mustafa Yavuz, koruyucu ailelerin toplumun vicdanı olduğunu kaydetti.

Bir çocuğun hayatına umut olmanın, ona bir yuva ve gelecek sunmanın büyük bir sorumluluk ve gönül işi olduğunu belirten Vali Yavuz, "371 koruyucu ailemiz bizim geleceğimiz, gözbebeğimiz olan 484 evladımıza kucaklarını, yuvalarını, gönüllerini açtılar ve onları sımsıcak sarmaladılar. Onların hakkını ödeyemeyiz. Biz çok büyük bir aileyiz" dedi.