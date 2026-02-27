Adana Valisi Mustafa Yavuz koruyucu aileler ve çocukları ile iftarda buluştu

Adana'da Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) tarafından koruyucu aileler ve çocukları onuruna 18. Geleneksel İftar Programı düzenlendi. Programda konuşma yapan Adana Valisi Mustafa Yavuz, koruyucu ailelerin toplumun vicdanı olduğunu kaydetti.
Bir çocuğun hayatına umut olmanın, ona bir yuva ve gelecek sunmanın büyük bir sorumluluk ve gönül işi olduğunu belirten Vali Yavuz, "371 koruyucu ailemiz bizim geleceğimiz, gözbebeğimiz olan 484 evladımıza kucaklarını, yuvalarını, gönüllerini açtılar ve onları sımsıcak sarmaladılar. Onların hakkını ödeyemeyiz. Biz çok büyük bir aileyiz" dedi.
DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu da, "2008 yılında başlattığımız ve bugün 18. yılına ulaşan bu programımız Adana'mızın, bölgemizin önem verdiği, özen gösterdiği bir etkinlik haline geldi. 2008 yılında Türkiye koruyucu aile sayısında Adana'mız Türkiye 37. sırasındaydı. Bugün Türkiye 4'üncüsü olduk" diye konuştu.
İftar sonrası animatörler, çocuklarla eğlenceli oyunlar oynadı. İftar programı, Hacivat ile Karagöz gösterisinin ardından son buldu.