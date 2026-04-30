Adana’da 16 yıllık cinayet! Jale sevgilisiyle birlikte canice katledilmişti: ‘Arabasına binmeseydi ölmeyecekti’

'HAKAN'IN AİLESİ PROGRAMA ÇIKTIK DİYE TEPKİ GÖSTERDİ'

Başta Hakan Uçar'dan şüphelendiklerini belirten Kazım Sürer, "Kızımızın cesedinin bulunmasından bir gün sonra Hakan'ın da cesedi silahla vurulmuş şekilde bulundu. Onun da elleri bağlıydı. Eşim ve oğlum bir süre önce katillerin bulunması için bir televizyon programına gitti. Oradayken Hakan'ın ailesi arayıp, 'Biz programa çıkmadık, siz neden çıkıyorsunuz?' diye tepki göstererek, stüdyodan ayrılmasını istediler. Eşim ve oğlum da döndü ve o günden sonra bu konunun üzerine düşmedik" dedi.