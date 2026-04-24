Adana’da 40 kişiye mezar olmuştu! O apartmanın firari müteahhidi Tayland’da yakalandı

Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 16 katlı Sami Bey Apartmanı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı, 40 kişi yaşamını yitirdi. Depremin ardından apartmanın müteahhitleri Abdullah Aybaba ile kızı Eda Aybaba Çelik kaçtı.
MÜTEAHHİT BABA-KIZ HAKKINDA DAVA AÇILMIŞTI
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonunda müteahhit baba-kız hakkında Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan dava açıldı.
APARTMAN DAİRESİNDE YAKALANDI
Bu arada Tayland Göçmenlik Bürosu ekipleri, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan müteahhit Abdullah Aybaba'nın Pattaya kentindeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti.