Kahramanmaraş merkezli depremin ardından enkazdan yaralı olarak kurtulan 600 çocuğun tedavi amaçlı Adana'ya getirildiğini açıklayan Adana Valisi Süleyman Elban, 59 çocuğun da ailesinin henüz tespit edilemediğini belirtti. Vali Elban, "Yaşı küçük ve özellikle bebekleri de savcı gözetimindeki DNA testleri sonucu göre ailelerine verdik. Şu an koruyucu ailelere vermiyoruz. Çünkü her an aileleri ortaya çıkabilir" dedi.