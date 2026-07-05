Adana’da acı kaza: Sulama kanalına düşen otomobil sürücüsü öldü!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mert Müldür'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Müldür'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör