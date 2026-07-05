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Giriş Tarihi: 5.07.2026 09:49

Adana'da acı kaza: Sulama kanalına düşen otomobil sürücüsü öldü!

Adana'da kontrolden çıkarak sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU Yaşam
Adana’da acı kaza: Sulama kanalına düşen otomobil sürücüsü öldü!
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Kaza, gece saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Karaahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mert Müldür yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mert Müldür'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Müldür'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ADANA

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Adana'da acı kaza: Sulama kanalına düşen otomobil sürücüsü öldü!
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