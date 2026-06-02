Haberler Yaşam Haberleri Adana’da acı olay! Günlerdir haber alınamayan Elanaz’ın acılı annesi: ‘Kızım kendisi gitmez’
Giriş Tarihi: 2.06.2026 10:14

Adana'nın Çukurova ilçesinde 4 gündür kayıp olan 13 yaşındaki Ela Naz Suci'yi arama çalışmaları devam ediyor. Acılı anne Gonca Sözbir (48), kızının hayatından endişe ettiğini belirterek yardım çağrısında bulundu. Talihsiz kadının feryadı yürekleri dağladı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Ela Naz Suci'den cumartesi gününden bu yana haber alınamıyor. Ailenin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Ancak aradan geçen 4 güne rağmen kız çocuğuna ait bir ize rastlanmadı.

'KIZIM KENDİSİ GİTMEZ'

Kızının bulunması için çağrıda bulunan anne Gonca Sözbir, "Cumartesi günü eski mahallemize gitmiştik. Kızım, oradaki parkta arkadaşlarıyla oturacağını söyledi. Daha sonra kendisinden haber alamadık. Gitmek istese daha önce de evden gidebilirdi. Başına bir şey gelmiş olabilir. Kızımı görüp haber veren olursa çok sevinirim. Kızım 13 yaşında, çok saf bir çocuk. Giderken üzerinde siyah tişört, altında ise bol paça pantolon vardı. Birinin götürdüğünü düşünüyorum. Çünkü benden hiç ayrı kalmadı. Çok kötü durumdayım. Uykuyu unuttuk. Aramadığımız yer kalmadı. Ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi.

'KIZIMI GERİ GETİRİRLERSE ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIM'

Kızına çağrıda bulunan Sözbir, "Beni dinliyorsan; kendi iradenle gittiysen ya da birileri seni zorla götürdüyse, fırsatını bulursan kaç. Hayatından endişe ediyorum. Çocuğum daha çok küçük, aklıma kötü şeyler geliyor. Kim götürdüyse kızımı geri getirsin. Söz veriyorum, şikayetçi olmayacağım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

EKİPLER ELA NAZ'I ARIYOR

Polis ekiplerinin kayıp kızın bulunması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Aile ise Ela Naz'ı gören veya yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bilgi vermesini istedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
