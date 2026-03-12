Haberler Yaşam Haberleri Adana'da aile boyu operasyon: Firari hükümlü baba ve iki oğlu yakalandı!
Adana'da aile boyu operasyon: Firari hükümlü baba ve iki oğlu yakalandı!

Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan baba ve iki oğlu yangın merdiveninde saklandıkları yerde polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Polis bu çerçevede, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan baba ve iki oğlunun bir adreste saklandığı tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, baba ve iki oğlunu binanın yangın merdiveninde saklanırken yakaladı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Yakalanan şüphelilerden baba Cumali T. (60)'nin yağma suçundan 10 yıl, oğlu Mert T. (29)'nin ruhsatsız silah bulundurmak ve kullanmak suçundan 5 yıl 6 ay, diğer oğlu Taner T. (28)'nin ise dolandırıcılık suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Taner T.'nin ayrıca başta ruhsatsız silah olmak üzere 14 farklı suçtan da arandığı belirlendi.

Emniyete götürülen baba ve iki oğlu, daha sonra adliyeye ardından ise cezaevine gönderildi.

