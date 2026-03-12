Adana’da aile boyu operasyon: Firari hükümlü baba ve iki oğlu yakalandı!

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Yakalanan şüphelilerden baba Cumali T. (60)'nin yağma suçundan 10 yıl, oğlu Mert T. (29)'nin ruhsatsız silah bulundurmak ve kullanmak suçundan 5 yıl 6 ay, diğer oğlu Taner T. (28)'nin ise dolandırıcılık suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Taner T.'nin ayrıca başta ruhsatsız silah olmak üzere 14 farklı suçtan da arandığı belirlendi.

Emniyete götürülen baba ve iki oğlu, daha sonra adliyeye ardından ise cezaevine gönderildi.