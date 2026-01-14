Adana’da akılalmaz dolandırıcılık yöntemi: Kargoda sahte kimlik oyunu!

Rize'de yaşayan M.K., kullandığı cep telefonunu bir internet sitesi üzerinden 90 bin liraya satılığa çıkardı. M.K. ile iletişime geçen Mustafa A. ile Yusuf T., cep telefonunu satın almak için anlaştı. Yusuf T. M.K.'ye, "Adana'da tanıdığın varsa telefonu ona gönder, biz de teslim alıp ödemeyi yapalım" dedi. Teklifi kabul eden M.K. telefonu kargo yoluyla Adana'daki yakını Ç.A.'ya gönderdi. Bunun üzerine Yusuf T. tekrar M.K.'yi arayıp, "Kargo bilgilerini bizimle paylaşırsan, biz de ürünü takip etmiş oluruz" dedi. M.K.'nin kişisel bilgilerini ele geçiren şüpheliler sahte kimlik kartı çıkarıp, üzerine de Mustafa A.'nın fotoğrafını yerleştirdi. Mustafa A. kargonun gönderildiği şubeye giderken, Yusuf T. ise M.K.'yi arayıp kargo firmasının gönderdiği teslim kodunu aldı. Şüpheliler M.K.'nin, Ç.A. adına gönderdiği cep telefonunu teslim alıp kayıplara karıştı. M.K. kargonun teslim edildiğine dair gelen bildirimin ardından Ç.A. ile konuşunca dolandırıldığını anladı.