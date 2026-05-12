Adana’da akılalmaz hırsızlık! Motosikleti sürükleyerek kaçırmaya çalıştı: O anlar kamerada…

Olay, 11 Mayıs gecesi Yüreğir ilçesine bağlı Haydaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen 3 şüpheli, motosiklet ile gezdikleri sırada Deniz Özdemir'e (18) ait motosikleti görüp çalmaya karar verdi.
GİDON KİLİDİNİ KIRIP SÜRÜKLEMEYE BAŞLADILAR
Motosikletin gidon kilidini kıran şüpheli sürükleyerek kaçırmaya başladı. Şüpheli motosikleti kaçırırken diğer 2 arkadaşı da motosiklet ile onu takip etti. Bu anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
"PEŞLERİNE TAKILMAYA ÇALIŞTIK"
Motosikleti çalınan Deniz Özdemir, "Gece saatlerinde seslere uyandım. Ne olduğunu anlayamadım, sesler gelince aşağı indim. Motorlardan birini kaçırmışlardı, diğer motorumu da çalmak istemişler. Peşlerine takılmaya çalıştık, kendileri başka tarafa biz başka tarafa gittik yakalayamadık. İnşallah buraya geri gelirler, bir şekilde ya biz bulacağız ya da polisimiz bulacak. Çalınan motosikletimin güncel değeri 60-70 bin TL civarında, ikinci motosikletime de zarar verdiler. Toplamda 80-85 bin TL maddi zararım var" ifadelerine yer verdi.