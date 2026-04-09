Adana’da akılalmaz olay! Eski kocası vahşeti yaşatmıştı! Acılı anne o anları anlattı: Çocukları kenara çekip…

'SUSTURULDUM'

Tedavisi sonrası taburcu olan Dilan Öztürk, "Evliliğimin ikinci ayından itibaren hem psikolojik hem de fiziki şiddete maruz kaldım. Aynı zamanda aldatılma süreci yaşadım. Bu nedenle evliliğin bitmesini istiyordum, Kendisi de boşanma davasını açma sebebinin hayatında başka biri olduğunu ve onunla evlenmek istediğini söyledi. Ben de süreci uzatmadan kabul ettim. Boşanma aşamasındayken, o kadınla görüştüğü dönemde kendisiyle görüşmek istemediğimi söylemem üzerine çocuklarımın yanında bana kafa atarak bayılttı. Çocuklarım küçük olduğu için tek hassasiyetim, onların zarar görmemesiydi. Ancak boşanma sürecinde hem kendisi hem de ailesi tarafından korkutulduğum için susturuldum" dedi.