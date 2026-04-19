Haberler Yaşam Haberleri Adana’da akılamaz olay! Serinlemek için girdi gözden kayboldu: Korkunç gerçek kilometrelerce uzakta ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 19.04.2026 14:37 Son Güncelleme: 19.04.2026 14:38

Adana'da dün sulama kanalına giren ve kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni suya girdiği yerden 8 kilometre uzaklıkta bulundu.Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA Yaşam
Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki İ.İ. isimli yabancı uyruklu çocuk, girdiği sulama kanalında akıntıya kapıldı. Kısa süre sonra İ.İ., gözden kayboldu ve çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Ekipler, çocuğu bulmak için kanalda ve çevresinde arama çalışması başlattı. Kanalın suyu kesildikten sonra arama çalışmaları bugün de devam etti. Yapılan aramalar sonucunda çocuğun cansız bedini suya girdiği yerden 8 kilometre uzaklıkta Havuzla Mahallesinde bulundu. Bu arada çocuğun bir arkadaşıyla serinlemek amacıyla suya girdiği ikisin de boğulma tehlikesi atlattığı arkadaşının kurtulduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu | Video

