Adana’da arazi anlaşmazlığında kan aktı: Cinayet soruşturmasında 6 şüpheli gözaltında

POMPALI TÜFEKLE AĞIR YARALADI

Pompalı tüfek ve silahların kullanıldığı kavgada başından vurulan Sinan Köten ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Köten, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan M.K. ile K.K.'nin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.