Adana’da baba dehşeti: Tartıştığı kızını bıçakladı!

Giriş Tarihi: 28.04.2026 09:34

Adana'nın Kozan ilçesinde baba Y.K., tartıştığı kızı S.K.’yı (35), bıçaklayarak yaraladı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre baba Y.K. ile kızı S.K. arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Y.K., yanında bulunan bıçakla kızına saldırdı. S.K., vücuduna aldığı iki bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Baba olay yerinden kaçarak izini kaybettirirken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ADANA #KOZAN

