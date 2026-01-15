Adana’da baba vahşeti: 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada meydana geldi.

TARTIŞMA ÇIKTI

İddiaya göre, bir süre önce G.A. ile Sergen Altunbaş arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

EŞİ EVİ TERK EDİNCE CİNNET GEÇİRDİ

Tartışması sonra G.A., evi terk etti. Karısı eve gelmeyince cinnet getiren Sergen Altunbaş, tabanca ile çocukları Ada ve Mert Altunbaş'ı tabanca ile vurdu. Ardından Sergen Altunbaş aynı tabanca intihar etti.

ARACI KUNDAKLADILAR

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri baba Sergen, çocukları Ada ve Mert Altunbaş'ın öldüğünü tespit etti.

YAKINLARI ARACI KUNDAKLADI

G.A.'ın aile yakınları acı haberi alınca olay yerine geldi. Olay yerine gelen yakınları, Sergen Altunbaş'a ait otomobilini kundakladı.

Bölgede yapılan incelemelerin ardından baba ve çocukların cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

ESKİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Sergen A.'nın aylar önce sosyal medya hesabından, "Bir kadın seni vezirde eder rezilde" paylaşımı dikkat çekti.