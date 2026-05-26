Adana’da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Adana bayram namazı saati

Giriş Tarihi: 26.05.2026 09:37

2026 Kurban Bayramı heyecanı başlarken, Adana bayram namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmen ilan edildi. Akdeniz bölgesinin en yoğun nüfusuna sahip kentlerinden biri olan Adana'da, bayram sabahı camilere akın edecek vatandaşlar için ibadet vakti netleşti. İşte cemaatle saf tutulacak o kritik dakika.

Müslüman alemi için büyük öneme sahip olan Kurban Bayramı'nın ilk günü, Adana genelindeki tüm camilerde büyük bir manevi coşkuyla karşılanacak. İslam dininin en anlamlı vecibelerinden birini yerine getirmek isteyen Adanalılar, 27 Mayıs sabahı erkenden uyanarak bayramın bereketini paylaşacak. Diyanet'in güncel takvimine göre Adana'da bayram namazı saat kaçta sorusu yanıtlandı.

DİYANET AÇIKLADI: 2026 ADANA KURBAN BAYRAMI NAMAZ VAKTİ KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı resmi namaz vakitleri takvimine göre, 2026 yılı Kurban Bayramı namazı Adana'da 05:55 olarak belirlenmiştir.

Coğrafi konumu ve boylam farkı nedeniyle Türkiye'nin birçok batı iline göre bayram sabahını daha erken karşılayacak olan Adanalılar, mayıs ayının son haftasına denk gelen bu mübarek günde tam 05:55'te bayram namazı için ilk tekbiri getirecekler.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

1. Rekat: "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diyerek tekbir alınır. Sübhaneke okunduktan sonra imamla birlikte eller kulaklara götürülerek 3 defa zait tekbir alınır (İlk ikisinde eller yana salınır, üçüncüsünde bağlanır). İmam Fatiha ve sureyi okur, rükû ve secdeye gidilir.

2. Rekat: İmam önce Fatiha ve sureyi okur. Ardından rükûya gitmeden önce yine eller kulaklara götürülerek 3 zait tekbir alınır ve eller yana salınır. 4. tekbirle birlikte rükûya varılır, secde yapılır ve oturarak Tahiyyat, Salli-Barik duaları okunup selam verilir. Ardından bayram hutbesi dinlenir.

2026 KURBAN BAYRAMI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler listesinde yer alan bilgilere göre 2026 Kurban Bayramı Mayıs ayının son haftasına denk geliyor. Resmi tatil planlamasını yapacak olan vatandaşlar için 4 günlük bayram takvimi şu şekildedir:

Kurban Bayramı Arefesi: 26 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

