Adana’da bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Adana bayram namazı saati

Müslüman alemi için büyük öneme sahip olan Kurban Bayramı'nın ilk günü, Adana genelindeki tüm camilerde büyük bir manevi coşkuyla karşılanacak. İslam dininin en anlamlı vecibelerinden birini yerine getirmek isteyen Adanalılar, 27 Mayıs sabahı erkenden uyanarak bayramın bereketini paylaşacak. Diyanet'in güncel takvimine göre Adana'da bayram namazı saat kaçta sorusu yanıtlandı.
Coğrafi konumu ve boylam farkı nedeniyle Türkiye'nin birçok batı iline göre bayram sabahını daha erken karşılayacak olan Adanalılar, mayıs ayının son haftasına denk gelen bu mübarek günde tam 05:55'te bayram namazı için ilk tekbiri getirecekler.
1. Rekat: "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diyerek tekbir alınır. Sübhaneke okunduktan sonra imamla birlikte eller kulaklara götürülerek 3 defa zait tekbir alınır (İlk ikisinde eller yana salınır, üçüncüsünde bağlanır). İmam Fatiha ve sureyi okur, rükû ve secdeye gidilir.
2. Rekat: İmam önce Fatiha ve sureyi okur. Ardından rükûya gitmeden önce yine eller kulaklara götürülerek 3 zait tekbir alınır ve eller yana salınır. 4. tekbirle birlikte rükûya varılır, secde yapılır ve oturarak Tahiyyat, Salli-Barik duaları okunup selam verilir. Ardından bayram hutbesi dinlenir.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler listesinde yer alan bilgilere göre 2026 Kurban Bayramı Mayıs ayının son haftasına denk geliyor. Resmi tatil planlamasını yapacak olan vatandaşlar için 4 günlük bayram takvimi şu şekildedir:
Kurban Bayramı Arefesi: 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi