Adana'da bir garip olay! "Yiyip içip kaçtılar" dediler: Gerçek bambaşka çıktı

Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde gece dönercisi işleten A. T., 2 Mayıs günü yanlarında bir çocuk bulunan iki kişinin iş yerine geldiğini, yemek yedikten sonra hesabı ödemeden ayrıldıklarını öne sürmüştü. Güvenlik kamerası görüntülerini de paylaşan A.T., şahısların 5 döner, kola ve ayran tükettikten sonra para ödemeden araçlarına binerek uzaklaştığını iddia etmişti.

Haberlerin yayınlanmasının ardından hesabı ödemediği öne sürülen Metin Başkut ile Burak Öğrenenefe, işletme sahibiyle iletişime geçerek ödemenin yapıldığını söyledi. Ancak işletme sahibi Arzu Tokuş'un buna inanmadığı ve "ödeme yapılmadığı" gerekçesiyle dava açabileceklerini söylediği ileri sürüldü.

İddiaya göre, daha sonra güvenlik kamerası kayıtlarını geriye dönük inceleyen işletme sahibi, ödemenin yapıldığını fark etti. Bunun üzerine Metin Başkut ile Burak Öğrenenefe, ödeme dekontlarıyla birlikte Cumhuriyet Savcılığı'na giderek işletme sahibi hakkında şikayetçi oldu.

"İYİ Kİ NAKİT ÖDEMEMİŞİZ"

Yaşadıklarını anlatan Metin Başkut, arkadaşlarıyla sık sık aynı işletmeye gittiklerini belirterek şunları söyledi:

"Biz maç yaptıktan sonra arkadaşımla beraber oraya döner yemeye gidiyorduk. Her gittiğimizde hesabı ben ödüyordum. O gün evdeydim ve arkadaşım beni yemeğe davet etti. Bu sefer hesabı arkadaşım ödedi. Sonra yaklaşık 30 dakika sohbet ettik. Haberlerde '5 döner yediler' denilmiş ama biz 2 tam, çocuğum için de yarım ekmek döner söyledik. Yemeği yedikten sonra dükkandan çıktık. Sonrasında elemanları geldi ve hesabı sordu. Biz de hesabı ödediğimizi söyledik. Daha sonra evimize geldik."

Birkaç gün sonra kendilerini haberlerde gördüklerini belirten Başkut, "Haberlerde 'yeyip içip kaçtılar' denildi. Bizim elimizde dekont vardı. İyi ki nakit ödememişiz. Nakit ödeseydik acaba ne yapardık? Psikolojim bozuldu, 2 gün boyunca uyuyamadım" dedi.

"ŞİKAYET YOLU AÇIK DEDİLER"

Olayın ardından ağabeyinin işletmeyle görüştüğünü söyleyen Başkut, şu ifadeleri kullandı:

"Bu olaydan birkaç gün sonra abim döner işletmesine ulaştı. 'Arkadaşlar orada hesabı ödemişler' dedi. Onlar da 'Hayır, hesabı ödemediler' dediler. Ellerinde dekontları var, ödeme yapıldığı belli dediği halde kabul etmediler. 'Şikayet yolu açık' dediler. Biz de 'Tamam o zaman, şikayet ederiz' dedik."

Yaklaşık bir saat sonra işletme tarafından kamera kayıtlarının yeniden incelendiğini anlatan Başkut, "Sonrasında 'Evet, ödeme yapılmış' denildi. Röportajında 'Bu videoyu paylaşmak istemezdim ama utansınlar diye paylaşıyorum' dedi. Acaba şimdi kendisi ne diyecek?" ifadelerini kullandı.