Haberler Yaşam Haberleri Adana'da cani koca dehşet saçtı: Tartıştığı eşini boğarak öldürdü!
Giriş Tarihi: 6.03.2026 11:21

Adana'da cani koca dehşet saçtı: Tartıştığı eşini boğarak öldürdü!

Adana’da yaşayan Naim Aladağ (53), ile eşi arasında tartışma çıktı. Aladağ, öğrenilemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Nesrin Aladağ’ı (48) boğarak ölümüne neden oldu. Aladağ cinayetin ardından polise teslim oldu.

DHA Yaşam
Adana’da cani koca dehşet saçtı: Tartıştığı eşini boğarak öldürdü!
  • ABONE OL

Olay, dün gece saatlerinde Sarıçam ilçesi Elif Su Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. Naim Aladağ ile 3 çocuğunun annesi Nesrin Aladağ arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Naim Aladağ, eşini boğdu, ardından da polisi arayarak cinayet işlediğini söyledi.

POLİSE TESLİM OLDU

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polise teslim olan Naim Aladağ, sorgusu için emniyete götürüldü. Nesrin Aladağ'ın cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da cani koca dehşet saçtı: Tartıştığı eşini boğarak öldürdü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz