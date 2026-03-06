Adana’da cani koca dehşet saçtı: Tartıştığı eşini boğarak öldürdü!

POLİSE TESLİM OLDU

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polise teslim olan Naim Aladağ, sorgusu için emniyete götürüldü. Nesrin Aladağ'ın cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.