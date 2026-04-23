Adana’da çeşitli suçlardan aranan 5 firari hükümlü yakalandı!

Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu çalışmalarda, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan M.Ç., "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan H.B., kaçakçılık suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M.K. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan E.T., "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası aranan A.E. yakalandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

