Adana'da çeşitli suçlardan aranan 5 firari hükümlü yakalandı!
Giriş Tarihi: 23.04.2026 12:48 Son Güncelleme: 23.04.2026 12:49

Adana Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlüyü kıskıvrak yakaladı. Dolandırıcılıktan uyuşturucu ticaretine, kaçakçılıktan kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya kadar pek çok suçtan aranan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • ABONE OL
Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu çalışmalarda, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan M.Ç., "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan H.B., kaçakçılık suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M.K. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan E.T., "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası aranan A.E. yakalandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA