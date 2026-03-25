Adana’da çiftçiye büyük şok! Karlar eridi, tarlalar sular altında kaldı

Adana'da bayramın ilk gününde başlayıp 2 gündür etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın yanı sıra yüksek kesimlerdeki kar da eridi. Sağanak ve karın erimesi ile barajdaki doluluk oranı da arttı. Çatalan Barajı'nda doluluk oranı yüzde 92 seviyelerine ulaşırken, Devlet Su İşleri (DSİ) baraj kapaklarını yeniden açtı. Kapakların açılması ile Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin geçtiği bölgelerdeki tarım arazileri su altında kaldı.

Yeni ekilen ürünler zarar görürken, üreticilerin "Emeklerimiz boşa gitti" diyerek üzüntülerini paylaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Su altında kalan araziler drone'la görüntülenirken, Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, üreticinin zor duruma düştüğünü söyleyerek "Domates, biber, salatalık ve karpuz gibi ekili ürünlere atılan gübreler, aşırı yağışla beraber aşağıya doğru süzülerek işlevini yitirdi. Başta azot olmak üzere bu besinler kayboldu. Eğer fideler ölürse, üretici yeniden ekim yapmak zorunda kalacak" dedi. DHA