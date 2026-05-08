Adana'da çocukların kavgası ailelere sıçradı: "Hakkımı sonuna kadar arayacağım!"

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dedekorkut Mahallesi'nde epilepsi hastası 11 yaşındaki Tuba İz'i darp ettiği öne sürülen Fatma Demir iddiaları yalanladı. Demir, kızının okuldan eve geldiğinde yüzünün çizik olduğunu burnunun kanlar içinde olduğunu belirterek, "Kızıma sorduğumda Feride İz ve kızlarının yaptığını söyledi.
"ONLARIN ÇOCUKLARI DA BANA SALDIRDI"
Ben de konuşmak için evlerine doğru gittim. Sokakta karşılaştık. Neden böyle yaptınız dedim. Kavga çıktı. Kavga sırasında bize Feride ile birbirimize girdik. Onların çocukları da bana saldırdı. O anda Tuba'ya elim değmiş olabilir. Nasıl olduğunu bilmiyorum.
"HAKKIMI SONUNA KADAR ARAYACAĞIM"
Onun dişini kırdığımda yalan. Dişi daha önceden kırıktı. Asıl ben mağdurum kızımı hepsi bir olup darp etti" diye konuştu. Fatma Demir, çocuklardan ve annelerinden şikayetçi olduğunu hakkını sonuna kadar arayacağını dile getirdi. Esma Nur Demir (8) ise okul çıkışında Feride İz ve kızlarının kendisini darp ettiğini, bu darbın dışında kendisini sürekli her gördükleri yerde darp ettiklerini öne sürdü.