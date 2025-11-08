Adana’da dayı-yeğen kavgası vahşet saçtı: Semt pazarını kana buladılar! 2 ölü, 5 yaralı

Kan donduran olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde bulunan kapalı semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, semt pazarında pazarcılık yapan dayılarından alacaklarını alamayan yeğenler İstanbul'dan Adana'ya geldi.
RASTGELE ATEŞ AÇTILAR
İsimleri öğrenilemeyen yeğenler ile dayıları arasında çıkan kavgada, önce bir kişi pazarın yanındaki parkta tabancayla vuruldu. Çevredekiler yaralı şahsa yardım ederken saldırganlar yeniden olay yerine gelip kalabalığa rastgele tabancayla ateş açtı.
3'Ü AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI
3'ü ağır toplamda 5 kişi ise yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Solmaz ve Çelikten'in cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olay yerine gelen ölenlerin yakınları feryat etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.