Haberler Yaşam Haberleri Adana’da dayı-yeğen kavgası vahşet saçtı: Semt pazarını kana buladılar! 2 ölü, 5 yaralı
Giriş Tarihi: 8.11.2025 12:19 Son Güncelleme: 8.11.2025 12:26

Adana’da dayılarından alacaklarını alamayan yeğenler, semt pazarındaki kalabalığa rastgele ateş açtı. Olayla ilgisi bulunmayan 2 kişi hayatını kaybederken, 3’ü ağır toplam 5 kişi yaralandı.

Kan donduran olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde bulunan kapalı semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, semt pazarında pazarcılık yapan dayılarından alacaklarını alamayan yeğenler İstanbul'dan Adana'ya geldi.

RASTGELE ATEŞ AÇTILAR

İsimleri öğrenilemeyen yeğenler ile dayıları arasında çıkan kavgada, önce bir kişi pazarın yanındaki parkta tabancayla vuruldu. Çevredekiler yaralı şahsa yardım ederken saldırganlar yeniden olay yerine gelip kalabalığa rastgele tabancayla ateş açtı.

Talip Çelikten

OLAYLA İLGİSİ OLMAYAN 2 KİŞİ ÖLDÜ

Kurşunların havada uçuştuğu olayda, semt pazarında tablada tantuni satan ve olayla ilgisi olmayan 4 çocuk babası Talip Çelikten (55) ve meyveci Yusuf Solmaz hayatını kaybetti.

3'Ü AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

3'ü ağır toplamda 5 kişi ise yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Solmaz ve Çelikten'in cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay yerine gelen ölenlerin yakınları feryat etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

