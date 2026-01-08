Adana’da dehşet! 19 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

Olay, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi 62008 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Enes Doğan, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda Enes Doğan, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Olayın şüphelisi kaçarak izini kaybettirirdi.

POLİS KATİLİ ARIYOR

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç adamın öldüğü belirledi. Polisin incelemelerinin ardından Enes Doğan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.