Adana'da dehşete düşüren olay: 57 yaşındaki kadını 5 kişi dövdü! 'Vurun öldürün'

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Çevredekilerin olay yerine gelmesi üzerine Etkü, saldırganların elinden kurtarıldı ancak feci şekilde dövülen kadın için bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının kaburgalarında kırık olduğu, kafatasının zarar gördüğü ve kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Saldırganlardan şikayetçi olan Esma Etkü, 4 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Yaşanan darp anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kavganın ardından K.Y. ve M.Y.'nin bıçaklı bir kavgaya daha dahil oldukları ve bir kişiyi bıçakladıkları, bunun üzerine de tutuklanıp cezaevine gönderildikleri öğrenildi. Esma Etkü ve yeğeni Kandemir ise darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi oldu.