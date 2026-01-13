Adana’da deodorant hırsızlığı kameraya yansımıştı: Sebebi ise pes dedirtti!

Akılalmaz olay, 10 Ocak'ta saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'ndeki markette meydana geldi. Müşteri gibi markete giren İlhan T. ile Serdar U., bir süre reyonların arasında dolaşıp, deodorantların olduğu rafı inceledi. Deodorantları ellerine sıkıp koklayan şüphelilerden biri ürünü montunun cebine, diğeri de pantolonun içine koyup, marketten ayrıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlığı fark eden iş yeri sahibi Abdullah Şengil, polise gidip, şikayetçi oldu.