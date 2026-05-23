Adana’da dev operasyon: Uyuşturucuya darbe!

Narkotik polisinin Adana ve Mersin'de faaliyet gösteren sentetik ecza tabletleme merkezlerine yönelik düzenlediği operasyonda 4 milyon uyuşturucu hap ile 3 ton 994 kilogram etken madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 22'si tutuklandı.
3 AY TAKİP EDİLDİLER
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana ve Mersin'de sentetik ecza tabletleme merkezi kurulduğunu tespit etti. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda operasyon için düğmeye basıldı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı.
22 KİŞİ TUTUKLANDI
Adreslerde yapılan aramalarda blister makinesi (Tablet basma), kapsül doldurma, kapsül temizleme, karıştırma, kompresör, soğutma ve öğütme makineleri ele geçirdi. Ayrıca 4 milyon sentetik ecza hap, 3 ton 994 kilogram etken madde, 27 milyon boş kapsül, 2 ruhsatsız tabanca ile 1 kilogram skunk maddesi bulundu. Adliyeye sevk edilen 22 kişi tutuklanırken, 8 kişiye adli kontrol şartı uygulandı.
EMNİYET MÜDÜRÜNDEN TEBRİK
Operasyon sonrası Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti. Müdür Arıkan, "Türkiye'nin başına bela olan uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" dedi.