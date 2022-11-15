Adana’da dolandırıcılara şafak operasyonu. 11 gözaltı

Sigorta eksperleri ile hareket ederek hafif hasarlı kazalara karışan araçların değer kaybını yüksek gösterip, bilerek kaza yaptırıp ya da kazalı gibi göstererek raporu düzenleyen, bu yolla sigorta şirketlerini dolandıran 3 şüphelinin; mağdurları iş yerinde çalışmadan sigortalı gösteren, bu yöntemle sigortalı görünenlerden bankalar aracılığıyla kredi çekip komisyon alan ve yüzde 15-20 arasında faizle para veren 7 şüphelinin; farklı devlet kurumları bünyesinde memur statüsünde işe aldıracağı yönünde vaatte bulunarak 5 kişiyi dolandırıp haksız kazanç sağlayan 1 şüphelinin adresi saptandı.