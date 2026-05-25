Adana’da dolandırıcılık tuzağı! IBAN veren protez bacaklı işçinin başına gelmeyen kalmadı...

İddiaya göre, Tarkan Torun'un kuşçu kahvesinde tanıştığı ve kendisini Ö.K. olarak tanıtan şahısla olay başladı. Ö.K., Torun'dan güvercin ve çeşitli malzemeler aldıktan sonra 700 lira borçlandı. Parasının olmadığını söyleyen şahıs, birkaç gün sonra ödeme yapacağını belirtti. Daha sonra Torun'u arayan şahıs, "Babam Diyarbakır'dan para gönderecek, benim hesabım yok" diyerek IBAN istedi. Torun hesabına gelen paranın 700 lirasını alıp, geri kalan miktarı da teslim etti. Aynı yöntemle iki kez daha para gönderildi. Durumdan şüphelenen Torun, şahsa bir daha kendi hesabını kullanmamasını söyledi.