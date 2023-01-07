Adana’da eğlence mekanında cinayet

Adana'da 22 yaşındaki Eyüp Y., gittiği barda tek başına alkol alan 29 yaşındaki İsmail Ceylan'ı masasına davet etti. Ceylan, bu teklifi reddedince ortalık karıştı. Önce Faruk Ş., Ceylan'ı boynundan tutup yere fırlattı; sonra da Eyüp Y. ve arkadaşları onu öldüresiye dövdü. Öfkesine hakim olamayan Eyüp Y. ve Murtaza Caner Ş. (20) yanında taşıdıkları tabancayı çıkartıp, Ceylan'a kurşun yağdırdı. İsmail Ceylan hayatını kaybetti; olayın ardından saklandıkları evde yakalanan Eyüp Y. ve Murtaza Ceylan Ş. tutuklandı; Faruk Ş'de her yerde aranıyor.

TEKLİFİNİ REDDETTİ

Olay, 14 Aralık'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Tepebağ Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; barda arkadaşlarıyla birlikte oturan Eyüp Y. (22) tek başına alkol alan İsmail Ceylan'ı (39) masasına davet etti. Ceylan, "Ben kimsenin masasına gitmem. Siz benim masama gelin" diyerek, bu teklifi reddetti. Bunun üzerine Eyüp Y.'nin yanında bulunan arkadaşı Faruk Ş. (28), Ceylan'ın yanına gitti; boynundan tutup onu yere fırlattı.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Eyüp Y. ve arkadaşları, yere düşen İsmail Ceylan'a tekme atıp, onu öldüresiye dövmeye başladı. Eyüp Y. ve Murtaza Caner Ş., yanında taşıdıkları tabancayı çıkartıp, Ceylan'a ardı ardına ateş etti. Saldırganlar olay yerinden koşarak uzaklaşırken, bardakiler de durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ceylan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SON ADRESLERİ CEZAEVİ

Polis, kaçan saldırganların peşine düştü. Eyüp Y., Murtaza Caner Ş. ve onlarla ortak hareket eden Eren Ş. (22) ve Osman S. (21), saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramalarda da olayda kullanılan ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. Eyüp Y. ve Murtaza Caner Ş., sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanırken, Eren Ş. ve Osman S. de 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan Faruk S. de her yerde aranıyor.