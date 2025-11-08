Haberler Yaşam Haberleri Adana'da ev alev alev yandı: Engelli kadın can verdi! Yıllar önce de yangın yüzünden...
Giriş Tarihi: 8.11.2025 16:11

Adana'da ev alev alev yandı: Engelli kadın can verdi! Yıllar önce de yangın yüzünden...

Adana'nın Ceyhan ilçesinde müstakil evde çıkan yangında bedensel engelli Servet Balcı (75), yaşamını yitirdi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA
Çataklı Mahallesi'nde tek başına yaşayan Servet Balcı'ya ait müstakil evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yıllar önce bir düğünde açılan 'kutlama ateşi' nedeniyle yürüyemez hale gelen Servet Balcı, yangında mahsur kaldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kadının cansız bedenine ulaşıldı. Balcı'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

