Adana’da evlat dehşeti: Annesini yaraladı, iş arkadaşını öldürdü!

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 23 yaşındaki Süleyman K., annesini silahla yaralayıp, aynı işletmede çalışan 57 yaşındaki adamı öldürdü. Saldırgan ilk ifadesinde olayı ölen şahsın annesine mesaj attığı gerekçesiyle gerçekleştirdiğini dile getirirken, yaralı kadının durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Ceyhan'a bağlı Yalak Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Süleyman K., annesi Cevriye K.'nın (49) çalıştığı şantiyeye geldi.

Yemekhanede görev yapan annesini silahla ayağından yaralayan Süleyman K., ardından aynı işletmede çalışan Şemsettin A.'ya (57) kurşun yağdırdı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şemsettin A., iş arkadaşları tarafından özel araçla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ambulansla hastaneye sevk edilen anne Cevriye K.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından Süleyman K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Süleyman K.'nın ilk ifadesinde, Şemsettin A.'nın annesine mesaj attığını öne sürdüğü bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Şemsettin A.'nın cenazesi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

