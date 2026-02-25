Adana’da feci kaza! Kamyonet ile otomobilin çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Kazada sürücüler Tikhe ile Örsdemir ve kamyonetteki Mehmet Eren Ceylan (21) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırdı. Örsdemir'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

