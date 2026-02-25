Haberler Yaşam Haberleri Adana'da feci kaza! Kamyonet ile otomobilin çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
Adana'da Mustafa Sercan Örsdemir (38) yönetimindeki kamyonet ile Muhammed Malik Tikhe'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Feci kazada, Tikhe ile Örsdemir ve kamyonetteki Mehmet Eren Ceylan (21) yaralandı.

DHA Yaşam
Kaza, gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Sercan Örsdemir (38) yönetimindeki 80 AFL 610 plakalı kamyonet, kavşakta Muhammed Malik Tikhe'nin (20) kullandığı 01 AZV 299 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Tikhe ile Örsdemir ve kamyonetteki Mehmet Eren Ceylan (21) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırdı. Örsdemir'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

