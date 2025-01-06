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Giriş Tarihi: 6.1.2025 09:05 Son Güncelleme: 6.1.2025 09:24

Adana'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: İki ölü!

Adana'da ağaçlara çarpan otomobil ikiye bölündü. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Adana’da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: İki ölü!

Edinilen bilgiye göre, kaza Seyhan ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi.

Kazada ikiye bölünen otomobildeki sürücü Erkan Eral Ela (30) hayatını kaybederken, Deniz Gül (39) ağır, Ahmet Mendeş (32) ise hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Deniz Gül de hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisi devam ediyor.
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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Adana'da feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: İki ölü!
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