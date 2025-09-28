Haberler Yaşam Haberleri Adana’da feci kaza! Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 28.9.2025 20:22

Adana’da otomobilin sulama kanalına devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İHA
Edinilen bilgiye göre, Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kayarlı Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAZAZEDELER HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta bulunan Hasan Bayram'ın (54) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 2 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

