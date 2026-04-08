Kaza, öğle saatlerinde Mercimek Mahallesi'nde meydana geldi. Ceyhan yönüne giden M.A. idaresindeki 50 EL 400 plakalı TIR ile karşıdan gelen İbrahim Mermer idaresindeki 80 KF 537 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü Mermer, hayatını kaybetti.
Mermer'in cansız bedeni Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürülürken, TIR şoförü M.A. gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.
Adana’da feci kaza! TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: Genç sürücü hayatını kaybetti!