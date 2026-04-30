Haberler Yaşam Haberleri Adana'da film gibi operasyon: Dolaptan kıyafet değil firari çıktı!
Giriş Tarihi: 30.04.2026 10:31

Adana'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından hapis cezası bulunan 33 firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı. Operasyon sırasında 8 yıl hapis cezasıyla aranan bir hükümlü, dolaba girip üzerine çarşaf örterek saklanmaya çalıştı ancak ekiplerden kaçamadı.

İHA Yaşam
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21-28 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından kesinleşmiş hapis cezası ile firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı. 33 firari hükümlü yapılan çalışmalarla yakalandı.

DOLABIN İÇERİSİNDEN ÇIKTI

8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan A.Ç. (47) ise polisten kaçabilmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Polisin eve baskın yapmasıyla A.Ç., kıyafet dolabına girip üzerine çarşaf örttü. Ancak polis bu numaraya kanmayıp firari hükümlüyü yakaladı. Yakalanan hükümlüler cezaevlerine teslim edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA

