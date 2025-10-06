Adana’da fuhuş operasyonu: 14 kişi tutuklandı, 32 milyona el konuldu

Adana'da aralarında evli çiftlerinde bulunduğu fuhuş şebekesine yönelik yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında zanlıların 32 milyon liralık mal varlıklarına mahkeme kararıyla el konuldu. Sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14 kişi tutuklandı. Ayrıca polisin operasyonu sayesinde 20 mağdur kadınsa fuhuş batağında kurtarıldı.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş şebekesine yönelik operasyon için düğmesine bastı. Ahlak polisi, önceden belirlediği 13 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskında aralarında evli çiftlerinde bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca fuhşa sürüklendiği ileri sürülen 20 mağdur kadında kurtarıldı.

32 MİLYON LİRALIK MALA EL KONULDU

Operasyonda kapsamında şebekeye ait 20 milyon TL değerinde 6 otomobil, 1 motosiklet, 2 eve ve banka hesaplarındaki 3 milyon TL'ye el konuldu. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 1 milyon TL nakit para ile 1 kilo 500 gram altında ele geçirildi. Mahkeme kararı ile şebekeye ait toplam 32 milyon TL değerinde mal varlığına el konulduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.