Haberler Yaşam Haberleri Adana’da hayrete düşüren hırsızlık anları! Yüzünü kaskla gizleyerek ne varsa topladı: Çaldığım ürünleri...
Giriş Tarihi: 26.05.2026 09:50 Son Güncelleme: 26.05.2026 10:02

Adana’nın Çukurova ilçesinde meydana gelen hırsızlık akıllara durgunluk verdi. Yüzünü kaskla gizleyen şüpheli telefon bayisine girerek çok sayıda elektronik ürün çaldı. Polis ekiplerince yakalanan şüphelinin savunması pes dedirtti. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü kaskla gizleyen Yusuf T., bir cep telefonu bayisine girdi. Yusuf T. iş yerinden 4 taşınabilir şarj cihazı, 4 cep telefonu, 8 kablosuz kulaklık, 2 tablet ve 5 bin TL çalarak kaçtı. Sabah iş yerine gelen Fırat A., hırsızlığı fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER KAMERALARI MERCEK ALTINA ALDI

İhbar üzerine bölgeye Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği saptanan şüpheli Yusuf T., saklandığı adreste yakalandı.

Kask takıp telefon bayisini soydu

'ÇALDIĞIM ÜRÜNLERİ SATTIM'

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Yusuf T.'nin, "İhtiyacım olduğu için çaldığım ürünleri sattım. Sattığım kişi Ali Can K." dediği öğrenildi.

ÜRÜNLER SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ali Can K.'den hırsızlık malzemelerini geri alarak iş yeri sahibi Fırat A.'ya teslim etti. Ali Can K. hakkında ise 'Hırsızlık malı satın almak' suçundan işlem yapılırken Yusuf T., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
