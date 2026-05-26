Adana’da hayrete düşüren hırsızlık anları! Yüzünü kaskla gizleyerek ne varsa topladı: Çaldığım ürünleri...

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü kaskla gizleyen Yusuf T., bir cep telefonu bayisine girdi. Yusuf T. iş yerinden 4 taşınabilir şarj cihazı, 4 cep telefonu, 8 kablosuz kulaklık, 2 tablet ve 5 bin TL çalarak kaçtı. Sabah iş yerine gelen Fırat A., hırsızlığı fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.