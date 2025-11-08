Adana’da hırsızlık anı kamerada: Park halindeki kamyonetten çaldı!

Akılalmaz olay, 28 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesinde meydana geldi. Ö.Y., sokakta gezdiği sırada A.D.'ye ait bir kamyonetten arka kasasında matkap ve spiral makinesi olduğunu fark etti. Aracın muhafaza demirini kıran Ö.Y., 2 matkap ve spiral makinesini çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah işe gitmek için aracına gelen A.D., hırsızlığı fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

'MATKABIN BİRİNİ SATTIM'

Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Yapılan kamera incelemesinde Ö.Y.'in saklandığı yer belirlendi. Ö.Y. kısa sürede yakalandı. Çaldığı spiral makinesi ve bir adet matkap ise ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunda Ö.Y., "Para ihtiyacım vardı bu yüzden hırsızlık yaptım. Matkabın birini hurdacıya 250 TL'ye sattım" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.