Adana’da ihmal iddiası! Ölen hastanın yakınları gelen ambulansın anahtarının kaybolduğunu öne sürdü: İnceleme başlatıldı!

Olay, 7 Mart günü sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde rahatsızlanıp yere yığılan Mehmet Kepir için ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, battaniyeye sarılı halde bulunan Kepir'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa aldı. İddiaya göre bu sırada ambulansın anahtarı kayboldu. Çevredekilerin de katıldığı aramalarda anahtar bulunamayınca başka bir ambulans çağrıldı.