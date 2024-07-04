Haberler Yaşam Haberleri Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen 1 kişi ölürken evinin damında oturan 1 kadında yaralandı.
Giriş Tarihi: 4.7.2024 23:22 Son Güncelleme: 4.7.2024 23:29

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen 1 kişi ölürken evinin damında oturan 1 kadında yaralandı.

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ortasında kalan Hasan İplikçioğlu vurularak yaşamını yitirirken o esnada evinin damında oturan bir kadında elinden yaralandı. Polis olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen 1 kişi ölürken evinin damında oturan 1 kadında yaralandı.

ÇATIŞMA ORTASINDA KALDI
Olay, Yüreğir İlçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Şehit Ahmet Oruç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında husumetli iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada sokakta geçen Hasan İplikçioğlu ve evinin damında oturan Necla E. yaralandı. Şüpheliler ise kaçarak izini kaybettirdi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Hasan İplikçioğlu oğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İplikçioğlu'nun cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Necla E. ise elinden yaralanırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili şüphelilerden K.P'yi kısa sürede yakaladı.

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Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen 1 kişi ölürken evinin damında oturan 1 kadında yaralandı.
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