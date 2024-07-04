Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen 1 kişi ölürken evinin damında oturan 1 kadında yaralandı.

ÇATIŞMA ORTASINDA KALDI

Olay, Yüreğir İlçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Şehit Ahmet Oruç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında husumetli iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada sokakta geçen Hasan İplikçioğlu ve evinin damında oturan Necla E. yaralandı. Şüpheliler ise kaçarak izini kaybettirdi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Hasan İplikçioğlu oğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İplikçioğlu'nun cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Necla E. ise elinden yaralanırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili şüphelilerden K.P'yi kısa sürede yakaladı.