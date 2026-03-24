Adana’da iki motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Giriş Tarihi: 24.03.2026 23:47

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Kaza, 22 Mart'ta saat 14.00 sıralarında İmamoğlu Devlet Hastanesi yakınında meydana geldi. Süleyman İ. yönetimindeki motosiklet, Osman E. kontrolündeki motosiklet ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ve Osman E.'nin arkasında oturan Abdullah A., ambulanslarla İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulanan Süleyman İ., Adana Şehir Hastanesi'ne; diğer 2 yaralı ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

