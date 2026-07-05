Haberler Yaşam Haberleri Adana'da ilginç hırsızlık! Yürümekte zorlanan şüpheli camı kırdı: İmitasyon altınları çaldı! O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 5.07.2026 15:06 Son Güncelleme: 5.07.2026 15:15

Adana'da ilginç hırsızlık! Yürümekte zorlanan şüpheli camı kırdı: İmitasyon altınları çaldı! O anlar kamerada

Adana'da yaşlı erkek şüpheli, kapısının camını kırarak girdiği mağazadaki altın görünümlü imitasyon takıları çalıp kaçtı. Şüphelinin mağazaya girerken düştüğü ve yürümekte zorlanırken, takıları çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Adana’da ilginç hırsızlık! Yürümekte zorlanan şüpheli camı kırdı: İmitasyon altınları çaldı! O anlar kamerada
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Olay, saat 01.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda takı satılan mağazada meydana geldi. Kimliği belirsiz yaşlı erkek şüpheli, mağazanın cam kapısının alt bölümünü taşla kırdı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Sürünerek mağazaya giren şüpheli, altın görünümlü çok sayıda imitasyon takıyı çaldıktan sonra girdiği yerden çıkıp kaçtı. Şüphelinin mağazaya girerken düştüğü ve yürümekte zorlanırken malzemeleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yürümekte zorlanan yaşlı şüpheli, kuyumcunun camını kırıp imitasyon takıları çaldı | Video

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Adana'da kapısının camını kırarak girdiği mağazadaki altın görünümlü imitasyon takıları çalıp kaçan kişinin yakalanması için çalışma yapan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin H.A. olduğunu belirledi. Şüpheli, çaldığı ürünlerle yakalandı. Malzemeler, iş yeri sahibi Ebru Mintemur'a (50) teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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'1 MİLYON LİRALIK ZARARIMIZ VAR'

Ebru Mintemur, şüpheliyi yakalayan polis ekiplerine teşekkür ederek, "Gece uyuduğumuz sırada burada bulunan arkadaşlar, 'Dükkanınızı soyuyorlar' diyerek bizleri aradı. İş yerine gelip güvenlik kameralarını incelediğimizde şüphelinin altın kaplama bileziklerimiz ve eşyalarımızı pantolonun içerisine koyduğunu gördük. Olaydan sonra, polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldıktan sonra, eşyalarımızın bir kısmını getirdi. Dükkan masrafıyla birlikte zararımız toplam 1 milyon lirayı buluyor" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADANA #ÇUKUROVA

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Adana'da ilginç hırsızlık! Yürümekte zorlanan şüpheli camı kırdı: İmitasyon altınları çaldı! O anlar kamerada
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