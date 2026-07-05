Adana’da ilginç hırsızlık! Yürümekte zorlanan şüpheli camı kırdı: İmitasyon altınları çaldı! O anlar kamerada

'1 MİLYON LİRALIK ZARARIMIZ VAR'

Ebru Mintemur, şüpheliyi yakalayan polis ekiplerine teşekkür ederek, "Gece uyuduğumuz sırada burada bulunan arkadaşlar, 'Dükkanınızı soyuyorlar' diyerek bizleri aradı. İş yerine gelip güvenlik kameralarını incelediğimizde şüphelinin altın kaplama bileziklerimiz ve eşyalarımızı pantolonun içerisine koyduğunu gördük. Olaydan sonra, polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldıktan sonra, eşyalarımızın bir kısmını getirdi. Dükkan masrafıyla birlikte zararımız toplam 1 milyon lirayı buluyor" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör