Haberler Yaşam Haberleri Adana'da insanlık dışı saldırı! Görüntüler ortaya çıktı: Kimsesiz adamı darbeden 3 çocuğun işte cezası...
Giriş Tarihi: 5.05.2026 17:03

Adana'da sokaklarda yaşayan Aziz Coşkun’u (52), darbettikleri iddia edilen M.C. (14), G.Ş. (13) ve A.E. (15) gözaltına alındı. Polisteki işlemleri adliyeye sevk edilen 3 kişiden M.C.’ye ev hapsi verilirken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA Yaşam
Olay, 3 Mayıs'ta saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Barınacak evi olmadığı için sokaklarda ve parklarda kalan Aziz Coşkun, yolda yürürken tartıştığı 3 çocuk tarafından darbedildi. Yumruk darbeleri alan Coşkun, yüzünden yaralandı.

"HİÇBİR SEBEP YOKKEN BANA SALDIRDILAR"

Çocuklar olayın ardından kaçarken, o anlar ise sokaktaki güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla sokağa giden sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Coşkun, hastaneye gitmeyi reddetti. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Coşkun, "Yolda yürüdüğüm sırada tanımadığım çocuklar hiçbir sebep yokken bana saldırdılar" diye konuştu.

3 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Kamera görüntülerini inceleyen Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Coşkun'a yumruk attığı belirlenen M.C. ile yanındaki G.Ş. ve A.E.'yi gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkeme çıkarılan 3 kişiden M.C. ev hapsi cezasına çarptırıldı, G.Ş. ve A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
