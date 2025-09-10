Haberler Yaşam Haberleri Adana'da iş başvurusu yaptığı restorandan olumsuz yanıt alınca dehşet saçtı! Bacaklarından vurdu
Giriş Tarihi: 10.9.2025 20:04

Adana'da iş başvurusu yaptığı restorandan olumsuz yanıt alınca dehşet saçtı! Bacaklarından vurdu

Adana'da A.K. (17), iş başvurusu yaptığı restorandan olumsuz yanıt alınca duruma öfkelenip garson Nizamettin Yapa’yı (44) tabancayla bacaklarından vurdu. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, hastanedeki tedavisi tamamlanan Yapa ise taburcu edildi.

DHA Yaşam
Adana’da iş başvurusu yaptığı restorandan olumsuz yanıt alınca dehşet saçtı! Bacaklarından vurdu

Adana'daki olay, dün saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki bir restoranda meydana geldi. Bir süre önce restorana garsonluk için başvuran A.K., iddiaya göre, olumsuz yanıt alınca iş yerindeki çalışanlara husumet güttü.

BACAKLARINDAN VURULDU

Ruhsatsız tabancayla restorana giden A.K., tartıştığı garson Nizamettin Yapa'ya ateş açtı. Bacaklarından yaralanan Yapa kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yapa'yı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Bölgede araştırma yapan motorize yunus ekipleri, şüpheliyi sokakta olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tedavisi tamamlanan Yapa ise taburcu edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da iş başvurusu yaptığı restorandan olumsuz yanıt alınca dehşet saçtı! Bacaklarından vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz