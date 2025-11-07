Adana’da kaçak içki operasyonu: Yüzlerce litre ele geçirildi! 16 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Adana merkez ve Ceyhan ilçesinde kaçak içki üretildiği ve satıldığı bilgisini aldı. Bu bilgi üzerine yaklaşık 400 polisle eş zamanlı olarak 20 adrese baskın yapıldı.