Adana’da kalpazanlara şafak vakti operasyon

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, piyasaya 'sahte para' ile ayarı düşürülmüş altın sürüp, milyonlarca lira vurgun yapan iki ayrı çeteyi deşifre etti. Hedefteki 18 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli İstanbul, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Mardin'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 13 zanlı gözaltına alınırken, 3 firariyi yakalama çalışmaları da sürüyor.

İSTANBUL'DAN ADANA'YA

Yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Buna göre zanlıların İstanbul'da 'sahte para' işini organize ettiği ortaya çıktı. Kurulan özel bir matbaada basılan sahte paraları toptan alan zanlıların Adana'da piyasaya sürdüğü tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 13 farklı olayda bir adet yeni tip sahte sürücü belgesi, 3 bin 500 sahte ABD doları ve 463 bin 950 sahte Türk Lirası ele geçirildi.