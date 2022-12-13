Adana’da kalpazanlara şafak vakti operasyon

Adana'da polis, İstanbul'da kurulan özel bir matbaada basılan paraları, Adana'da piyasaya süren 14 kişilik bir çeteyle; yine kurdukları özel bir atölyede tam, yarım ve çeyrek altınların ayarını düşürüp vurgun yapan 4 kişilik bir şebekeyi deşifre etti. Mali Büro ekipleri, hedefteki 18 şüpheliyi yakalamak için Adana merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi; 13 zanlı gözaltına alındı. Baskında; 3 bin 500 sahte ABD doları ve 463 bin 950 sahte Türk Lirası ile ayarı düşürülmüş 65 adet Cumhuriyet altını ele geçirildi. Firari olan 3 kişi de her yerde aranıyor.
6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, piyasaya 'sahte para' ile ayarı düşürülmüş altın sürüp, milyonlarca lira vurgun yapan iki ayrı çeteyi deşifre etti. Hedefteki 18 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli İstanbul, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Mardin'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 13 zanlı gözaltına alınırken, 3 firariyi yakalama çalışmaları da sürüyor.
İSTANBUL'DAN ADANA'YA
Yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylara ulaşıldı. Buna göre zanlıların İstanbul'da 'sahte para' işini organize ettiği ortaya çıktı. Kurulan özel bir matbaada basılan sahte paraları toptan alan zanlıların Adana'da piyasaya sürdüğü tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 13 farklı olayda bir adet yeni tip sahte sürücü belgesi, 3 bin 500 sahte ABD doları ve 463 bin 950 sahte Türk Lirası ele geçirildi.
ALTININ GRAMAJINI DÜŞÜRDÜLER
Mali Büro Amirliği'nce yürütülen bir diğer soruşturmada da; piyasaya ayarı düşürülmüş altın sürülerek, vurgun yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda 4 şüphelinin, kurdukları atölyede tam, yarım ve çeyrek altınların ayarını düşürüp, sonrasında bunları el altından sattıkları belirlendi. Operasyonda zanlılarla birlikte 65 adet Cumhuriyet altını ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan 13 şüphelinin sorgusu da sürüyor.